Luego de votar en contra del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo Monreal Áviladescartó que vaya a dar un paso al costado en la coordinación de su bancada y aseguró que en el grupo parlamentario de Morena “vamos a seguir trabajando unidos por México”.

En conferencia de prensa, aclaró que su voto no fue para "buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder, no es eso. Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente. La congruencia de mi actuar y el decir. No está motivado para construir un futuro político en la oposición ni para la búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participo".

Remarcó que la aprobación por Morena y sus aliados de la reforma a leyes secundarias en materia electoral fue una muestra de unidad, independientemente de que pueda haber diversidad al interior del grupo.

“Tengo mucho respeto por los senadores y senadoras y vamos a seguir trabajando unidos por México”, subrayó.

Ante el amago del vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, quien había advertido que si Monreal votaba en contra se revisaría su permanencia en la coordinación de la bancada, el legislador zacatecano negó que vaya a pedirle que reconsidere su eventual relevo.

“César Cravioto es un senador inteligente, un senador activo, es un senador que respeto, como a todos los compañeros en el grupo”.

-¿Usted les pediría que no consideren su relevo?

“No, yo no les puedo pedir nada. Yo lo único que digo es que vamos a seguir trabajando. Pero, ellos tienen derecho de hacer lo que crean conveniente”, respondió.

Por otra parte, Ricardo Monreal reconoció la tolerancia y respeto del presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que en Morena “nada de purgas” después de que votó en contra del Plan B".