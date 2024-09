Durante una conversación con estudiantes de universidades públicas y privadas, la ministra advirtió que con esta decisión se terminará afectando a las clases más vulnerables.

"Eso no me queda duda, y los argumentos, el derecho que conocemos, los tratados, quién sabe si sigan siendo instrumentos útiles para obtener justicia", indicó.

Sin embargo, Piña Hernández señaló que revisarán las acciones porque aún existen mecanismos legales para frenar la reforma cuya ratificación avanza en los congresos locales.

"No puedo pronunciarme sobre ciertos temas, porque si yo me pronuncio estaría impedida para resolver esos temas. Más en esta situación, que es muy probable, como la mayoría saben, que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia. Ha habido una discusión en cuanto al contenido sustancial de la norma constitucional, si puede ser objeto o no de estos mecanismos de control constitucional o únicamente los procesos legislativos, pero no me puedo pronunciar. Ese sería el esquema a través del cual".