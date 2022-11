Ante la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol no hay ‘denuncias’ de ningún integrante de los Gallos Blancos respecto al adeudo de dos meses de sueldo, así lo informó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

Incluso, el dirigente aclaró que durante la Asamblea de Dueños que se llevó a cabo, los temas del Club Querétaro no se trataron, incluyendo la venta del mismo; sin embargo, dejó claro que estarán pendientes del asunto de los salarios, siempre y cuando todo se haga por medio de la Comisión de Controversias de la FEMEXFUT.

“En el momento de esta asamblea no hay en la Comisión de Controversias ningún planteamiento en sentido contrario. No fue tema el Querétaro en esta reunión, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta de Querétaro, que está instruida por la propia asamblea, pero no fue tema. Respecto a los salarios estaremos muy pendientes por medio de la Comisión de Controversias”, explicó.