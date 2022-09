El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que está convencido de que Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, se encuentra en una situación delicada de salud, por lo que necesita un tratamiento que no se le puede proporcionar en el reclusorio.

“No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció que necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades“.

“Entonces, tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia, pero que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo, toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada“, expresó en conferencia matutina.