Cancún, Quintana Roo, 26 abril 2023.- El Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, destacó que la primera etapa de entregas de tarjetas “Mujer es Vida” concluyó con más de 40 mil 600 beneficiarias que forman parte de este Programa del Bienestar, que opera de manera directa y gratuita en los once municipios del estado, como es el compromiso de la Gobernadora Mara Lezama, para hacer frente y atender el rezago alimentario generado durante años en la entidad.

Este primer programa enfocado cien por ciento a las mujeres, es diseñado con base al Nuevo Acuerdo y la política social de la Gobernadora Mara Lezama, para fortalecer la autonomía económica y social de las mujeres, y a su vez, empoderarlas para que tengan alimentos en sus hogares y sus familias puedan estar bien, explicó el Secretario Pablo Bustamante.

En ese sentido, Pablo Bustamante recalcó que este Programa del Bienestar tiene como objetivo beneficiar a 50 mil mujeres de Quintana Roo, en 2023, que se encuentran en mayor vulnerabilidad y pobreza alimentaria, destinando un apoyo en especie un mes, y al otro, mil doscientos pesos en su tarjeta para adquirir productos de la canasta básica y medicamentos.

Recordó que las beneficiarias que no hayan recogido su tarjeta el día que les correspondía, de los once municipios de Quintana Roo, podrán recibir su tarjeta del programa alimentario desde el miércoles 26 de abril hasta el día miércoles 3 de mayo, por lo que deben permanecer atentas al día que corresponde en su municipio.

En cuanto al depósito en sus tarjetas, Pablo Bustamante informó que se encuentran trabajando en la dispersión del recurso con las instancias correspondientes. Será a través de redes sociales y páginas oficiales del Gobierno del Estado, y la Secretaría de Bienestar, que darán a conocer los pormenores.

A su vez, quintanarroenses expresaron su agradecimiento al Gobierno de Mara Lezama, y la Secretaría de Bienestar, por impulsar este programa a favor de la gente, sobre todo, para apoyar a las mujeres que más lo necesitan.

Las tarjetas vienen a beneficiar no solo a una, sino a muchas personas que lo necesitan, es una ayuda que se le agradece a la gobernadora Mara Lezama y esperamos que nos siga apoyando en las colonias y comunidades: Jovita Cap Robertos, habitante de la colonia Forjadores en Chetumal.

Llevo 21 años viviendo en Puerto Morelos y es la primera vez que tengo acceso a un programa que se entrega gratis, y esto me ayudará para la alimentación de mi hijo. Muchas gracias, gobernadora Mara Lezama, por velar por nuestro bienestar y el de nuestras familias: Selene Guadalupe Hau Canul, habitante de Puerto Morelos.

Con este programa que nos está brindando la gobernadora Mara Lezama, podré ayudar un poco más en mi casa y darles una mejor calidad de vida a mis hijos; que se le multipliquen las bendiciones por todo el apoyo: Wendy Carina Flores Flores, habitante del fraccionamiento Ciudad Natura en Benito Juárez.

Este es un gran programa para las personas que no tenemos, que viene para ayudar a nuestra economía y alimentación de nuestras familias. Recibiremos un mes una despensa, y al otro con la tarjeta vamos a poder adquirir alimentos. Gracias, Gobernadora por tener esta idea y a quienes la apoyaron para hacerlo realidad: Guadalupe Tah Tah, habitante de Isla Mujeres, zona continental.

Me siento feliz, creí que no me iba a tocar y si salí beneficiada, lo voy a usar para mi mercancía y gastos del hogar, agradezco a la Gobernadora por su apoyo: Rosa María Chale Cocom de la colonia San Miguel 1 en el municipio de Cozumel.

En lo personal este programa me ayuda mucho, sobre todo para contar con la canasta básica, es un excelente programa que beneficia a muchas familias y madres solteras: Ana Leticia Gómez Martín del municipio de José María Morelos.