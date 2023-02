Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de ‘farsa’ la manifestación realizada en favor del INE.

Miles de personas se congregaron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral.

En un pronunciamiento, Delgado Carrillo acusó a quienes convocaron la manifestación de querer regresar a un “pasado corrupto” en el que se podían cometer fraudes electorales, manipular el voto ciudadano y saquear a México.

Esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la Reforma Electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’”, acusó.

El dirigente nacional de Morena afirmó que la verdadera intención de quienes se manifiestan contra el Plan B electoral es mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales.

Señaló a quienes convocaron la manifestación de ser líderes de los partidos de oposición, por lo que les pidió no aparentar ser ciudadanos independendientes, progresistas y liberales.

Lo que no se vale es que simulen marchar por la democracia, al tiempo que la pisotean. No podemos permitirnos regresar al México de antes cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo”, concluyó.