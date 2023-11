El jurista y su pareja han sido hallados sin vida este lunes en su domicilio en Aguascalientes. Ociel Baena fue la primera persona no binaria en asumir un cargo en la judicatura en Latinoamérica

El asesinato del magistrade Jesús Ociel Baena y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, hallados muertos este lunes por la mañana, ha conmocionado a México y ha levantado una ola de indignación que ha convocado a miles de personas en las calles en distintos puntos de la República, como Ciudad de México, Chihuahua, Puebla, Guadalajara, Cancún, Morelia o Cuernavaca, entre otros. Los dos fallecidos presentaban signos de violencia por arma blanca cuando fueron encontrados en su domicilio en Aguascalientes, en el centro del país.

El secretario de Seguridad del Estado, Manuel Alonso García, ha declarado por la mañana que las primeras averiguaciones apuntan a que fueron las propias víctimas quienes se causaron la muerte mutuamente, en lo que ha denominado “hechos de emoción sentimental”. Esta calificación ha provocado el rechazo y la rabia de diversas organizaciones y de la multitud de manifestantes, que marchan al grito de “crimen pasional, mentira nacional” o “señor, señora, no sea indiferente. Se matan disidentes en la cara de la gente”, entre otras proclamas. “Somos herederas de una lucha que Ociel nos acaba de heredar. No debemos dejar pasar su muerte en vano. Debemos seguir con el legado que nos dejó. Magistrade nos hubiera dicho: ‘Hagan el desmadre que tengan que hacer’, pero no dejemos pasar los logros que ya ganó. Debemos seguir con los litigios estratégicos para ocupar todos los espacios”, ha expresado uno de los voceros que encabeza la marcha de la capital y que ha recogido Reforma en un vídeo.

En octubre del año pasado, Jesús Ociel Baena se convirtió en la primera persona no binaria en asumir un cargo en la magistratura en México y en América Latina, una conquista que le granjeó el rechazo de mucha gente. De hecho, en julio de este año, el magistrade anunció a través de sus redes sociales que había solicitado protección del Gobierno por los ataques y amenazas de muerte que sufría a diario. Baena Saucedo tenía 38 años y era originario de Saltillo (Coahuila). Contaba con una larga carrera en Derecho constitucional y una amplia trayectoria como defensor de los derechos electorales.