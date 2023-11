Ciudad de México. - Marcelo Ebrard dio un ultimátum a Morena, pues dijo que, si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido no responde a la impugnación que interpuso en contra del proceso para elegir al coordinador de los Comité de Defensa a más tardar el jueves 9 de noviembre, anunciará si sigue o no en este organismo político.

En entrevista con Forbes México, Carlos Candelaria, quien es parte del equipo del excanciller comentó que en una reunión que sostuvieron ayer con Ebrard se comentó que hasta el momento no se ha resuelvo la impugnación que presentó.

“No vamos a esperar toda la vida. La intención es que el jueves Marcelo dé un anuncio contundente de qué es lo que sigue. Si no contesta Morena, se sobreentiende que no nos quieren ahí; entonces, no tenemos que hacer nada ahí”, dijo el exdirector de Oficinas de Pasaportes de la Cancillería.