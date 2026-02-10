Cancún, Q. Roo.— Con un mensaje directo a las familias para que sus hijas e hijos no abandonen la escuela, la gobernadora Mara Lezama encabezó en el Deportivo Jacinto Canek la asamblea informativa sobre la Beca “Rita Cetina”, destinada a apoyar a estudiantes de educación primaria con uniformes y útiles escolares.

Acompañada por el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio César León Trujillo, la Gobernadora explicó que este programa tiene como objetivo sostener la permanencia escolar y reducir la deserción en niñas y niños de escuelas públicas.

La plataforma oficial —www.becaritacetina.gob.mx— abrirá en la primera semana de marzo; las tarjetas del Banco del Bienestar se entregarán en junio, y el pago único de 2 mil 500 pesos por estudiante se dispersará durante los últimos 15 días de agosto.

Mara Lezama pidió a madres y padres que destinen íntegramente este apoyo a la educación de sus hijos, recordando que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es impulsar que todas y todos concluyan su formación académica. “Queremos que lleguen hasta donde deben llegar: una carrera, un posgrado, un futuro con más oportunidades”, afirmó.

La beca —que por primera vez se otorgará a estudiantes de todos los grados de primaria sin importar si ya cuentan con “Padres en Línea”— busca garantizar que las y los alumnos dispongan de los recursos básicos para iniciar su ciclo escolar con equidad.

De acuerdo con el calendario, las asambleas informativas se realizarán del 9 al 25 de febrero en 370 escuelas, con una asistencia estimada de 25 mil 884 personas. En estas reuniones, las familias reciben orientación sobre el registro y los requisitos del programa, así como el paso a paso para solicitar el apoyo.

En el evento también participaron la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la coordinadora estatal de Becas del Bienestar, Daniela Benítez García; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez; y el subdirector de Educación de la Zona Norte, Luis Alberto Calderón.