México. -El colectivo «Madres Buscadoras por Quintana Roo», compuesto por familiares de personas desaparecidas, participó este día en las manifestaciones organizadas en la Ciudad de México como parte de la Convención Nacional Activistas. En el Zócalo capitalino, los integrantes del colectivo expusieron la crítica situación de las desapariciones en Quintana Roo, mostrando mantas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos.

María Patrón, presidenta del colectivo, denunció públicamente las omisiones por parte de las autoridades, en especial de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno de Quintana Roo, al no dar seguimiento adecuado a las denuncias de desapariciones. Esto ha provocado que las investigaciones no avancen, dejando a muchas familias sin respuestas durante años. “Cancún no es un paraíso como se dice, desafortunadamente es un infierno donde desaparecen a nuestros hijos e hijas”, expresó con contundencia.