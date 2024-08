Madre de niña de 4 años revela que el padre es su presunto violador

Cancún.- Hasta la mesa de redacción llegaron cuatro videos donde la señora Paola Alejandra Galera Maradona, expresa desagarradamente el calvario que sufre en la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, cuya titular es Nathaly Marisela Robertos.

De acuerdo a la Carpeta de Investigación FGE/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/03/320/2024, la denunciante narró que los hechos ocurrieron en marzo pasado, La agraviada, levanta la voz por su niña de 4 años, quien presuntamente señala a su propio padre, Rolando S. K., como su victimario, a quien ya acusaron de violación ante las dependencias correspondientes, pero hasta ahora no han recibido justicia.

Al borde de las lágrimas, Paola expresa la negligencia y la corrupción que impera en la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, pues en la Carpeta de Investigación omiten las declaraciones del paidólogo, llevadas a cabo el 20 de abril del año en curso, y que son determinantes como pruebas del abuso que sufrió la menor por parte de su progenitor; fue el 13 de abril que quisieron detener a Rolando, pero por ser de complexión “grande, no pudieron detenerlo”.

“A pesar de los indicios que obran en la Carpeta de Investigación, hay indicios en las que señala a su padre como su abusador y violador. Sin embargo, en esta Fiscalía están manipulando todo, para que la niña se quede con él; actualmente dicen que la niña no lo ha señalado como el violador o el abusador, cuando en realidad sí lo hizo”, denuncia Paola Alejandra Galera.

La denunciante agrega que cuando la niña platicaba con el paidólogo, llegaron elementos ministeriales para interrumpir la plática, además que la fiscal Nathaly Marisela Robertos, utiliza como estrategia el tiempo para impartir justicia, así como insistir que la niña no ha señalado a su padre como el violador.

NIÑA EN LOS CLAUSTRO DEL DIF

Por ahora la menor de iniciales A. S. M., está bajo la custodia del DIF-Benito Juárez, a la que su madre puede visitar solo 20 minutos.

En una de esas visitas, la niña le comentó que a su papá le permitieron sacarla para que fuera a jugar al futbol, “no sé quien está permitiendo que mi hija salga de las instalaciones del DIF, ¿por cuánto dinero?, ese señor la puede sacar de las instalaciones del DIF y a mí (solo) me dejan estar con ella 20 minutos”.

Un asunto más revelado en el video, es que la fiscal Nathaly Marisela Robertos, debe entregar a la niña el 17 de agosto, “según ella porque la presionan del DIF, lo cual es mentira, porque fui al DIF y hablé con la abogada del DIF y me dijo que no pasa esto, que no es así”.

El caso es que las autoridades tiran la responsabilidad entre las dependencias, porque según la Fiscalía la juez familiar no ha determinado quién tiene la custodia de la niña, lo seguro es que el padre pueda quedarse con ella, que es su victimario.

Rolando, quien es padre de la niña y presunto violador, asegura que tendrá la niña en su custodia, pues su tío es un encumbrado integrante del gobierno del Estado de nombre Artemio Santos, y que por eso la Fiscalía no puede hacer nada.

“Lo que está sucediendo con mi hija es gravísimo, la manera con la que se manejan desde el poder, ya que han retrasado en demasía la investigación e insisten en que la niña no ha señalado a su victimario, cuando sí lo hizo. Además, le urge entregarle la niña a su propio violador”, enfatizó la afligida madre.

PIDE AYUDA

Paola Alejandra Galera Maradona, señaló que no tiene confianza es las autoridades que llevan el caso, por eso clama ayuda a todas las asociaciones que defienden la integridad de los niños y las niñas, a las organizaciones civiles y gubernamentales, para que no permitan que le entreguen la niña a su victimario.

Mencionó que la conducta de su exesposo es muy cuestionada, pues sus fiestas son muy conocidas como depravadas; así que cuando estuvieron juntos, la niña estuvo expuesta a todos estos tipos de conductas indecorosas.

“El caso de mi hija está manejado con total impunidad… el psicólogo que me atendió a mí, me quiso manipular, al decir que a mi hija le pasó lo que le pasó por otras cuestiones, fue insistente en eso, dándome a entender que el señor Rolando es inocente”, comenta la afectada.

Hizo un llamado a las autoridades y a los jueces, que le hagan justicia a su hija de cuatro años. “no es justo que ella esté pasando por estas situaciones; yo estoy sufriendo violencia desde que llegué a México”.

Cabe recordar, que hoy, el presunto violador de su hija, convocó a una rueda de prensa a medios de comunicación, para compartir su versión de las acusaciones en su contra. La cita fue a las 12:00 de la mañana en un conocido hotel del centro de la ciudad de Cancún.