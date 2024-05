Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano y quien en días pasados generó polémica al proponer a las candidaturas presidenciales de la oposición unirse para hacer frente a Morena, reiteró su llamado para que Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez, lleguen a un acuerdo sobre una posible declinación “por el bien de nuestro México”.

A través de un video publicado en redes sociales, el emecista consideró que “es hora de hacer política responsable, que ponga la gente por encima de lo personal y dejar atrás la política de los caprichos, y de los revanchismos que solo dividen y que nada aportan”.

Lo anterior fue mencionado por Colosio Riojas como parte de su postura sobre la elección presidencial, en la cual aclaró que su llamado a una posible declinación es para ambos candidatos de la oposición, es decir, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de su partido y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD).

“Mi llamado es a ambos candidatos de oposición, los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos, por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo, pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. En las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no solo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno”, subrayó en su publicación.