La noche de este miércoles han sido liberados en el Estado de Guerrero el periodista Jesús Pintor y el químico biólogo Fernando Moreno, uno de los supuestos administradores de un sitio web de noticias llamado Escenario Calentano. Los dos hombres habían sido secuestrados a finales de diciembre por el crimen organizado junto al abogado Alan García, el otro administrador del portal noticioso, cuyo paradero permanece desconocido. En un video difundido tras la liberación, el reportero, visiblemente afectado por lo sucedido, ha declarado ante un pequeño grupo de medios locales: “En aquel lugar donde estuvimos, que yo no sé exactamente dónde fue, hubo gente encapuchada, realmente yo no pude distinguir de quién se trataba. Gracias a Dios y al apoyo de ustedes, se les sensibilizó el corazón y nos dejaron libres”.

Moreno fue registrado hace unos días junto a García en una grabación en la que se les podía ver con las manos y pies encadenados dando un mensaje: “Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”. En el primer video, publicado en Facebook hace unos días acompañado del mensaje “Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros”, ambos admitían ser administradores del sitio Escenario Calentano. El primero ha explicado este jueves que él no se dedica al periodismo y que quien creó el portal de Facebook fue precisamente García.

“El creador es Alan García, él tampoco es periodista”, ha explicado. “Esa vez que hicimos el video”, ha dicho en referencia a la primera grabación difundida, “yo menciono que también soy parte de la página, [pero] hasta donde sé yo nunca hice una publicación en la página”. El químico ha relatado además algunos detalles de su secuestro, el pasado 25 de diciembre. “Unas personas me llegaron por detrás, me ataron a los ojos, no alcancé a ver quién, no alcancé a ver nada, solamente me dijeron: ‘Súbete aquí”. Yo, con los ojos vendados, iba haciendo mi lucha para caminar y me llevaron a un lugar, desconozco adónde”.