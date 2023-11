Leonardo Lomelí Vanegas será el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El candidato ha sido designado por la Junta de Gobierno, el órgano formado por 15 académicos que ha votado por el sucesor del actual rector Enrique Graue. De los 27 aspirantes que iniciaron la contienda y los 10 candidatos que fueron preseleccionados, la Junta ha votado por mayoría calificada a Lomelí, de 53 años, para el periodo 2023-2027, con posibilidad de ser reelegido para un segundo mandato. El nuevo rector tomará posesión del cargo el próximo 17 de noviembre.

Aunque el historiador y economista siempre sonó en las encuestas para ser el próximo rector, la elección no ha estado exenta de tensión y ya es una de las deliberaciones más largas en la historia de la UNAM. La Junta ha tardado cuatro días en alcanzar un acuerdo para elegir al nuevo rector después de una ardua votación donde el candidato no logró los votos necesarios en la primera ronda, señalan fuentes consultadas por este diario. No es la primera vez que Lomelí aspiraba al puesto, en 2015 también se presentó a la elección que ganó Enrique Graue.