Las deudas del Presidente López Obrador con Quintana Roo ||| Caminos del Mayab ||| Por Martín G. Iglesias

Quintana Roo ha sido generoso con el proyecto que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues en sus aspiraciones a la Presidencia de la República en el 2006, 2012 y 2018 le ha dado una votación mínima de dos a uno; siempre ha ganado las elecciones en el Estado.

Amén que en el 2021, la mayoría de los quintanarroenses están de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), al grado que de los 11 municipios que estuvieron en disputa el pasado 6 de junio, 8 de ellos serán gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), más los 4 diputados federales que aportará el Estado para consolidar la 4T.

Sin embargo, el dicho de que “el amor con el amor se paga”, parece que no aplica a Quintana Roo, pues desde la llegada a la Federación en el 2018, Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema del sargazo, quitó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y recomendó la estrategia de lucha contra el crimen organizado de “abrazos, no balazos”.

Hay que sumarle el haber desaparecido el presupuesto para el Fortalecimiento Municipal en materia de Seguridad (Fortaseg), el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) y el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología que era aprovechado por los quintanarroenses.

Nos urge que la Federación tome en serio el problema del sargazo que ahoga las costas de Quintana Roo y ojalá no se sientan ofendidos, porque no han podido con el combate a la arribazón del alga, aunado a la falta de opacidad de algunos presidentes municipales en la aplicación de los recursos para abatir la llegada de la macroalga.

Con todo respeto, la Marina no es la dependencia indicada para realizar esta labor de limpieza, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Turismo (Sectur), a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a los Municipios y a los concesionarios de las playas.

Pero no solo está ese pendiente del combate al sargazo, también está la falta de apoyo del combate a la inseguridad que viven los quintanarroenses cada día; el aumento de los feminicidios en esta parte del país; el rescate de las comunidades que están en pobreza extrema en municipios como Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas.

Para no ser injustos, hay que reconocer los programas Federales que están ya operando en Quintana Roo, como son las Becas Benito Juárez, la pensión a los adultos mayores, el programa sembrando vidas, el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras y Pensión para personas con discapacidad; pero estos son muy específicos, solo benefician a cierto sector. Hay que ver a Quintana Roo de manera integral, pues es el generador de divisas por conceptos del turismo.

Una súplica a la Federación, un llamado de auxilio para que intervenga con toda la fuerza del Estado para combatir la inseguridad, para combatir la arribazón del sargazo y rescate a las comunidades de la pobreza extrema en la que se encuentra.

SASCAB

Cancún lleva ventaja, Benito Juárez es el primer municipio a nivel nacional en izar un total de 39 distintivos Blue Flag en la temporada 2021-2022, está en la primera posición de México en estas certificaciones y en embarcaciones de turismo sostenible; me comentó la Presidente Municipal Mara Lezama, al recibir las respectivas banderas azules por parte de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE).

Mara Lezama enfatizó que los siete arenales públicos condecorados Del Niño, Las Perlas, Chac Mool, Ballenas, Marlín, Delfines y Coral son las mejores cartas de presentación para el público en general y a ello se suman los esfuerzos de las tres cadenas hoteleras Live Aqua, Fiesta Americana Condesa e Iberostar Cancun, que también acreditaron los criterios de excelencia y vanguardia.

¡Felicidades, Cancún!