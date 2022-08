Invariablemente quien tome las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, tendrá que garantizar la seguridad y la paz en la sociedad, pues en estos últimos meses la espiral de violencia va en aumento.

Pero más allá de este tema urgente, también hay otros que pueden ser prioritarios como la salud; el medio ambiente y el manejo integral del agua; vivienda digna y accesible; rescate a la educación; garantía para una vida libre de violencia a las mujeres; y justicia laboral.

El turismo es por naturaleza propia la columna vertebral de la economía quintanarroense y tiene bien establecidos sus mecanismos de promoción, pero es importante que la corrupción termine en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), para que todos los programas puedan cumplir con el objetivo de mantener a la entidad con los destinos turísticos más demandados en el mundo.

Las nuevas autoridades estatales, así como el Congreso local, deberán centrar sus esfuerzos para empezar a realizar un desarrollo equitativo desde lo local, donde la participación del ciudadano, a través de sus diferentes manifestaciones u organizaciones, pueda tener voz para los programas prioritarios; así como también la fiscalización a los municipios, pues las y los presidentes municipales están muy cuestionados en cuanto al manejo de los recursos públicos, así como la prioridad de las obras que llevan a cabo.

Hoy, la sociedad quintanarroense requiere de autoridades que articulen las causas y necesidades de las personas, de la comunidad en su conjunto, no de ocurrencias y “proyectos” hechos desde un escritorio sin conocer el contexto de la población donde quieren aplicar dicho proyecto.

Cuando la autoridad en turno escucha al pueblo, no se equivoca. Ya lo reza el slogan de la Cuarta Transformación (4T) “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”; además de su ya conocida frase: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Ahí se las dejo…

SASCAB

Todo listo para que el 1 de septiembre próximo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinda su Cuarto Informe de Gobierno. De ahí en Quintana Roo, el próximo 9 de septiembre el Gobernador Carlos Joaquín González hará lo propio. Posteriormente las y los 11 alcaldes de los municipios.

El 3 de septiembre, las y los diputados electos tomarán protesta para conformar la XVII Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo. Vienen más adhesiones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).