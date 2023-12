La senadora Indira Kempis se desmarca de Movimiento Ciudadano y acusa al dirigente nacional Dante Delgado de fallarle al país por incurrir en prácticas que públicamente ha criticado, como la cargada y el dedazo.

Luego de dar a conocer este jueves su separación de la bancada emecista en el Senado, la legisladora de Nuevo León dice que este paso que ha dado es para establecer límites, pues no permitirá que le violen sus derechos políticos como lo hizo MC al marginarla cuando se postuló como precandidata a la Presidencia de México para las próximas elecciones, para dejar como único aspirante a Samuel García, en una fallida estrategia.

Imposiciones

En contraste con las imposiciones que denuncia de la dirigencia emecista, alaba el trabajo de selección de las candidatas Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México (FAM), y Claudia Sheinbaum, de la coalición encabezada por Morena, una de las cuales, afirmó, será la próxima presidenta de México.

“Han agraviado y violentado mis derechos y pienso que en estos momentos de crisis política en México es trascendental tomar decisiones determinantes; cero tolerancia a esas violencias, y transitar hacia decisiones difíciles. Me está violentando los derechos Movimiento Ciudadano”.

Tras señalar que, como senadora, se quedará sin partido, sin sumarse a alguna otra bancada, menciona que aún sigue vigente la denuncia que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser excluida en el proceso interno de selección de precandidato a la Presidencia de México.

La posición se quedó para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien luego tuvo que renunciar para regresar a la silla del ejecutivo Estatal.

Lo que le deben

“Seguiré insistiendo en que Movimiento Ciudadano le debe al país ese proceso democrático. A mí, personalmente, me debe una disculpa pública, que ya es lo de menos, porque se han exhibido solos, y estoy buscando justicia. Ningún partido se me ha acercado y por el momento estoy enfocada en establecer límites, y a hacer el llamado al Tribunal Electoral para que actúe de forma rápida y expedita”, afirma en la entrevista.

Kempis Martínez notificó el 20 de diciembre, mediante oficio, a Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, su decisión de dejar la bancada naranja: “He tomado la decisión de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a partir del día de hoy”.

Agraviada por ser cortada del proceso interno emecista, señala directamente al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de beneficiarse de un respaldo generalizado de MC, acciones que promovió el senador Delgado Rannauro.

“La cargada fue a favor de Samuel García, que, por cierto, fue un dedazo fallido por lo que sucedió después. El juicio que llevo es en contra de la Comisión Dictaminadora de Movimiento Ciudadano, que se dedicó a hacer un análisis sobre si era yo elegible o no, igual que varias personas más. Pero hay que señalar que quien dirige a Movimiento Ciudadano es el senador Dante Delgado y muchas personas (lo señalan) no sólo yo, porque mi caso no es el único, aunque sí el más visible (…) Quien hoy dirige el partido, en sus propias palabras, le falló a México y le sigue fallando a México”, dice.