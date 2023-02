El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, anunció que “por el momento es bipartita” el acuerdo rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, lo que de inmediato generó la reacción del líder perredista, Jesús Zambrano, quien incluso la bautizó como “mini alianza”.

Advirtió que se está relegando a la sociedad civil de la elección del candidato opositor y, bajo esas condiciones, su partido no participará, pues para PRD ir solo no implica la muerte.

Entrevistados por separado por Carlos Zúñiga en MILENIO Televisión, Cortés y Zambrano hablaron de Va por México y el líder panista aclaró que. tanto PRI como PAN, ya tienen una postura rumbo a 2024, pero el PRD no, por lo cual “se quiere construir una alianza en la que estemos de acuerdo todos”.

El anuncio de la alianza, dijo Cortés, fue público y se planteó que Acción Nacional elegirá bajo sus reglas al candidato para la presidencia y Ciudad de México.

Mientras que Zambrano expresó: “claro que sí, se platicó, pero se exigía por parte del PAN, que los dos partidos (PRI y PRD) dijéramos que estábamos de acuerdo en que ellos iban a conducir dicho proceso”.

Además, atribuyó la anuencia de PRI al hecho de que “estaba necesitado de que en 2023 éste trabajara los estados que hoy gobiernan, por lo cual terminó por aceptar esa condición de que PAN conduzca y elija la candidatura de la Presidencia y CdMx”.

El perredista aclaró que no comparte la decisión, pues “nosotros hemos dejado muy en claro que consideramos conveniente, necesario y con congruencia democrática que el proceso de selección de la candidatura lo pongamos en manos de la sociedad civil, la misma de la que tanto hablamos y defendido”, dijo.

En tanto, PAN y PRI reafirmaron el acuerdo y respondieron PRD que sí se escuchará a la ciudadanía en candidaturas, pero reiteraron que los priistas conducirán las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y panistas 2024

Los partidos emitieron un comunicado conjunto a nombre de los consejos nacionales de ambos grupos políticos, en el cual reiteraron dicho acuerdo.

Al preguntarle a Zambrano si su partido se siente relegado, señaló: “Yo creo que está relegada la sociedad civil y nosotros claramente lo hemos dicho: bajo esas condiciones no participamos”.

—¿No participarán en el proceso de selección o en la alianza?—

"Valoraremos la alianza, las alianzas no son a muerte y no son incondicionales. Es más, cuando hemos ido solos, en varias elecciones hemos sacado más votos para PRD (...) rumbo a 2024 se requiere una alianza muy amplia y no solamente de los tres partidos de la coalición, sino más y de la mano de la sociedad civil.

“Este comunicado, que en verdad es muy preocupante para dejarlo ahí, dice: ‘ambos partidos nos comprometemos a encabezar el esfuerzo por la transformación del país’ y también dice ‘invitamos a otros partidos a sumarse’, o sea ya decidieron una mini alianza ellos, pues está bien, pero que nos lo digan claramente. Yo insisto, vamos a seguir insistiendo junto con la sociedad civil".