El fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, desmintió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el asesinato de los 6 jóvenes estudiantes no tuvo que ver con temas relacionados a la compra venta de drogas.

En entrevista, señaló que de acuerdo a la línea de investigación, los jóvenes estaban dentro de un balneario en la zona, de donde fueron sustraídos para asesinarlos y abandonar los cuerpos en el camino de terracería a espaldas de la Universidad de Guanajuato (UG).

“Tenemos una línea muy fortificada de Investigación, por supuesto que el móvil es diferente a lo que ha aparecido en los medios (López Obrador señaló en la mañanera que tenía que ver con el tráfico de drogas ¿es cierto?) Lo que yo te puedo decir es que de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la investigación, no es eso, y que por supuesto, no hemos cerrado la investigación, no hemos culminado, está en pleno proceso, pero lo que sí te puedo decir es que, con plena certeza, que estos jóvenes eran jóvenes estudiantes universitarios que de ninguna manera debió haberles acontecido esto”, declaró Carlos Zamarripa.

“Jóvenes estudiantes, jóvenes que estaban en un lugar, en un balneario en plena convivencia y a partir de ahí se los llevan y aparecen en donde fueron encontrados”.