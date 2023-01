José Refugio Rodríguez Núñez, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, hizo llegar un mensaje de su cliente –condenado a cadena perpetua en Estados Unidos– al gobierno de México en el que solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México ante las condiciones inhumanas en las que vive en Estados Unidos.

En entrevista por Radio Fórmula, el defensor explicó que a solicitud del "Chapo" Guzmán, escribió una carta dirigida al presidente de México, pidiéndole que intervenga para frenar las condiciones degradantes en que el capo vive actualmente en una cárcel en EU; además, solicita que el gobierno federal repare las violaciones cometidas durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto y busque los canales para que Guzmán Loeara regrese a una cárcel en México.

Mensaje del Chapo a AMLO

El defensor de quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa describió que "El Chapo" Guzmán fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por el entonces secretario de Relaciones exteriores, Luis Videgaray, en enero de 2017 sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.

Rodríguez Núñez agregó que actualmente el capo vive en condiciones degradantes e inhumanas, pues desde que fue trasladado a EU se encuentra totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del sol ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.

Además de que durante los seis años que lleva en EU solo ha podido recibir seis visitas y ha recibido tres cartas, mientras que los demás presos reciben cinco o seis visitas al mes.

"De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol; la comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando", describió.

"No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda... sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación", agregó.