El Presidente Municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, informó que la presente administración ha invertido más de 35 millones de pesos en el fortalecimiento de las infraestructuras deportivas en la capital del Caribe Maya. Esta inyección de recursos, la más significativa en la última década, busca impulsar el desarrollo deportivo, fomentar el espíritu competitivo y alejar a los jóvenes de conductas antisociales.

Al dar el banderazo de inicio de la modernización de cinco áreas clave dentro de la Unidad Deportiva de Tulum, el munícipe destacó los beneficios que ha traído el impulso a la práctica deportiva en el noveno municipio.

Entre las mejoras destacadas que ya están en marcha se encuentran la renovación de un campo de fútbol, dos campos de voleibol, la modernización de gimnasios y del área dedicada al Taekwondo, así como la creación de un espacio de convivencia familiar y una nueva área de juegos.

La inversión de 35 millones de pesos representa un récord en la historia deportiva de Tulum y refleja el compromiso de manejar con honestidad y eficiencia los recursos del pueblo.

“Eso de que no se puede, no alcanza, ¿cómo no va alcanzar? Ya ven que cuando uno tiene iniciativa y quiere lo mejor para los jóvenes, se puede. En este gobierno municipal de la Cuarta Transformación queremos darles un lugar digno, un lugar donde puedan hacer ejercicio y practicar sus disciplinas. Esta es la prueba de una administración transparente, una administración caminando con finanzas sanas, apoyando a los deportistas, llevándolos por el buen camino, un camino de bienestar”, expresó Castañón Trejo.