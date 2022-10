El 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López, designó a Hernán Bermúdez Requena, como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Un mes antes, el mando policiaco apareció en un reporte de inteligencia militar por sus presuntos vínculos con un grupo delictivo que operaba en Villahermosa, la capital del estado.

No fue el único informe: tres reportes de 2021 y uno de agosto de este año, lo vincularon una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la banda “La Barredora” y a Benjamín Mollinedo Montiel “El Pantera”, líder del huachicoleo detenido en septiembre de 2021.

Los cuatro reportes militares forman parte de los millones de correos electrónicos y documentos adjuntos que fueron hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de hacktivistas denominado Guacamaya, y a los que Aristegui Noticias ha tenido acceso.

El 26 de agosto de 2021, Adán Augusto López dejó la gobernatura de Tabasco al ser designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien se reintegró al Senado.

Hernán Bermúdez Requena, desde aquel 11 de diciembre de 2019, se mantiene como secretario de Seguridad de Tabasco, el estado natal del presidente mexicano. El actual gobernador interino es Carlos Manuel Merino Campo.

Al menos tres de los documentos fueron elaborados por el Centro de Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, uno de las áreas de inteligencia del gobierno.

Pero Bermúdez Requena no ha sido el único mando que fue nombrado por Adán Augusto López y que aparece ligado al crimen organizado en los reportes militares, pues también son mencionados José del Carmen Castillo Ramírez, Comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal.

Desde la tarde noche de este miércoles 5 de octubre se buscó la versión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero no se dio respuesta.

El 12 de noviembre de 2019, la 30 Zona Militar elaboró un informe dirigido al Centro Fusión de Inteligencia que dice reportaba los nombres, cargos y teléfonos de elementos de la Fiscalía General de Tabasco que “posiblemente realizan actividades ilícitas” en Villahermosa y tenían “vínculos con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, líder de un grupo delictivo en citado municipio.

El primer funcionario en ser mencionado era el director de la Policía de Investigación, Hernán Bermúdez Requena. Además, se mencionaba a uno de sus asesores, un policía de investigación y un inspector de la zona centro.

Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, quien es un expolicía estatal, fue detenido por la Guardia Nacional el 30 de diciembre de 2019 en una casa de seguridad al sur de Villahermosa. El hombre era investigado por delitos como extorsión, secuestro, robo de vehículos, homicidios y tráfico de drogas.

Cuando fue detenido, la Guardia Nacional lo trasladó a la 30 Zona Militar, la misma base dónde fue elaborado el reporte militar que lo vinculaba en actividades delictivas con el secretario de seguridad estatal.

Informar respecto a la posible cooptación y corrupción de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Tabasco, por la presunta negociación para la liberación de integrantes de la delincuencia organizada.

En ese reporte se menciona que Hernán Bermúdez Requena fue buscado por la gente de Benjamín Mollinedo Montiel, alias El Pantera, para que fungiera como intermediario en la liberación de su cuñado, Francisco Javier Martínez Hernández, alias Pelón, detenido el 23 de febrero ese mismo año.

El Pantera era investigado por actividades de huachicoleo, tráfico de armas y drogas, entre otros delitos.

Hernán es mencionado como “Comandante H”, quien pide a Pantera le envíe 500 mil pesos para liberar al Pelón y otros detenidos.

El informe concluye: “Por la información central que se obtuvo se infiere la existencia de la corrupción de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco al colaborar con la liberación de integrantes de la delincuencia organizada a cambio de un pago, lo que repercute en el combate al crimen organizado”.

En estas fechas, Adán Augusto López continuaba como gobernador de Tabasco.

En mayo de 2021, otro reporte elaborado por el Centro de Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, vincula directamente a Bermúdez Requena con el grupo delictivo “Las Panteras”, que dirigía Benjamín Mollinedo Montiel “El Pantera”, quien fue detenido en septiembre de ese año por la Guardia Nacional por huachicoleo.

El documento de inteligencia señala que Las Panteras se dedicaban también a tráfico de drogas y armas, extorsión y halconeo. En una gráfica de informe, se dice de Bermúdez Requena:

En octubre de 2021, otro reporte del CERFI Sureste vincula a Bermúdez Requena con un sujeto identificado como “Fantasma”, quien es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es señalado, entre varias actividades delictivas, como responsable de tráfico de migrantes en la frontera sur de México.

A lo largo de este informe se le identifica como “Comandante H” y en un apartado se lee que es el “supuesto líder del CJNG en el estado de Tabasco” y estuvo encargado de designar a un hombre identificado como Juan, “JJ”, como el jefe regional “para el control de los municipios de Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”.

Además, el mismo reporte se señala que el “JJ” fue el responsable del “secuestro de 30 integrantes del grupo delictivo La Línea”, que era liderado por “Don Angel” en Macuspana, para lo que recibió apoyo del Comandante H. El evento ocurrió en octubre de 2021.

Se conoció que Juan (a) “JJ” fue el responsable de ejecutar dicho evento, con la participación de elementos de la Fiscalía (posiblemente del estado de Tabasco), Policía Estatal y Municipal a bordo de 45 camionetas, es posible que esta acción violenta la haya realizado con la finalidad de obtener el control total de la plaza de Macuspana y ampliar su zona de operación, siendo respaldado por el (a) “Comandante H”.

Apenas el 30 de agosto de este año, un correo electrónico enviado por el CERFI Sureste titulado “Panoramas Delictivos” volvió a vincular al secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como parte de la estructura de la banda “La Barredora”, a la que pertenecía Benjamín Mollinedo Montiel “El Pantera”, líder del huachicoleo y tráfico de drogas que fue detenido en septiembre de 2021.

En ese mismo reporte, aparecen José del Carmen Castillo Ramírez, nombrado el 19 de noviembre de 2019 como Comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal, nombrado en dicho cargo el 5 de febrero de 2021..

Ellos dos, así como Hernán Bermúdez Requena, fueron nombrados (y siguen en sus cargos) por Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco.

La noche del miércoles se buscó a Bermúdez Requena para consignar su versión sobre la serie de reportes de inteligencia militar , fechados entre noviembre de 2019 y agosto de 2022, que lo vinculan al crimen organizado.

Pregunta: ¿Tiene alguna notificación oficial sobre presuntos vínculos con la célula del crimen organizado La Barredora?

Respuesta: Nunca he sido notificado ni mucho menos de nada de esto. Inclusive el día de hoy tuvimos reunión con la mesa y se tocó el tema. Nosotros tenemos reuniones en algo que se llama la GIO (Grupo de Inteligencia) donde nos reunimos Sedena, Marina, FGR, nosotros, para tocar temas sobre hechos delictivos. (…) Yo platiqué con el CNI de aquí y se le preguntó en una mesa que sí él tenía conocimiento de su existencia el día de hoy y dijo ‘no’, pero no solamente a él. Se le preguntaron a todos. El gobernador dijo ‘¿ustedes tienen información?’, ‘yo no’. El señor gobernador ‘¿por qué?’ ‘Porque yo no soy investigador’.

El funcionario amplió en su respuesta: “‘La Barredora’ es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud. Existen delincuencia locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la policía estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro (Villahermosa)”.

Bermúdez Requena agrego: “Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia (…) yo no tengo conocimiento de la existencia (de ‘La Barredora’)”.

Sobre el caso de Leonardo Arturo Leyva, director general de la Policía Estatal, el secretario de seguridad de Tabasco dijo:

Yo manejo siete mil policías. Yo no puedo garantizar que los siete mil sean totalmente honestos, en una corporación debe haber de todo. Y hay inconformes también. Y puede ser que estén vinculados y en algunas situaciones en apoyo o de informantes a la delincuencia, puede ser. Pero yo no puedo juzgar mientras yo no tenga una prueba (…) aquí en la Secretaría yo no tengo ninguna denuncia de él.

Sobre el origen de los documentos, que incluso ha sido confirmado por el presidente López Obrador como el hackeo que sufrió la Defensa Nacional, dijo:

Si hay algo en contra pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados. Y lo puedo contestar todo así como se los estoy contestando a usted. Pero que hayan acusaciones sin fundamento pues eso deteriora la imagen. Y además yo creo sinceramente que esto como todo el mundo lo dice es un hackeo y no sabemos si realmente esa información viene de la Sedena o los mismos hackers están aprovechando esto para decir ‘esto encontramos ahí’. Es un invento, puede ser.