Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República aprobaron el dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, que amplía la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, por lo que se remite al Pleno para su análisis y discusión.

La minuta fue aprobada con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención en la sesión que inició pasadas las 17: 00 horas de este lunes 19 de septiembre y que tuvo una duración de dos horas y 45 minutos.

Se prevé que la minuta sea discutida en el Pleno del Senado el próximo miércoles. La aprobación en las comisiones unidas se da después de haber sido aprobada el pasado 15 de septiembre en San Lázaro.

El domingo, un día antes de la discusión en comisiones del Senado, de la minuta que amplía la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, difundió un video en redes sociales en el que señala que “no se ha llegado a un consenso” entre senadores de diferentes partidos para llegar a un acuerdo sobre la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2029.

“Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de grupos parlamentarios y con funcionarios del Gobierno Federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar una noticia, seguimos trabajando”, dijo Monreal Ávila.