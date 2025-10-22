Playa del Carmen, Quintana Roo.– En un hecho calificado como histórico para el municipio, la presidenta municipal Estefanía Mercado anunció el arranque del proceso de regularización de tierras más grande en la historia de Playa del Carmen, con la apertura de las oficinas de la Dirección de Vivienda y Regularización, ubicadas en el nuevo Palacio Municipal.

Durante el evento, Mercado subrayó que la iniciativa busca brindar certeza jurídica y vivienda digna a cientos de familias que actualmente viven en asentamientos irregulares. “Este módulo permite iniciar desde ahora la recepción de documentos para integrar expedientes de candidatas y candidatos a la regularización. Además, implementaremos brigadas en colonias para recabar actas de nacimiento y otros documentos esenciales que permitan formalizar la propiedad”, detalló.

La Alcaldesa explicó que la propuesta para la creación formal de la Dirección ya fue presentada al Cabildo y se encuentra bajo análisis en comisiones. Su objetivo principal es prevenir invasiones, evitar fraudes y garantizar la legalidad del patrimonio de los habitantes de colonias como El Sauce, In House, Las Torres y San Judas Tadeo, entre otras.

Estefanía Mercado fue enfática al señalar que su administración no promoverá desalojos, pero tampoco permitirá nuevas ocupaciones irregulares. “El acuerdo con nuestra gente es claro: te ayudo a regularizarte, pero ayúdame a que no haya más invasiones”, sostuvo ante familias que acudieron a solicitar información sobre el programa.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento, en coordinación con el Infonavit, el Gobierno del Estado y la Federación, impulsará un esquema para que jóvenes accedan a viviendas nuevas y equipadas con un valor aproximado de 600 mil pesos. Los costos administrativos serán absorbidos por el Estado y el municipio, garantizando precios accesibles y trámites seguros.

“Este programa es ideal para jóvenes que inician su vida laboral, porque les permitirá acceder a su primera vivienda de manera segura y legal”, añadió la presidenta municipal.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal de Solidaridad reafirma su compromiso con la justicia social, la certeza jurídica y el desarrollo urbano sustentable, dando paso a una nueva etapa de bienestar y seguridad patrimonial para las familias playenses.