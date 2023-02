Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió identificar la modalidad de contratación que tiene el personal de salud para empezar los procesos de basificación a través de IMSS-Bienestar.

La gobernadora Mara Lezama dijo que trabajará en unidad con el gobierno de México para dar ese paso hacia el beneficio de las personas.

Al presentar el Diagnóstico de los Servicios de Salud del Estado de Quintana Roo, como parte de la implementación del plan de Salud IMSS-Bienestar, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en la entidad hay alrededor de 854 mil personas sin Seguridad Social y es la población potencial a atenderse en las instalaciones que actualmente operan los servicios estatales.

En reunión de trabajo con la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, Zoé Robledo indicó que durante dos semanas se realizó un levantamiento diagnóstico en Quintana Roo con 50 personas que visitaron 205 unidades de Primer Nivel, tanto las 124 rurales que son de consulta de Medicina General, los 46 Centros de Salud urbanos, 17 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y 18 Unidades Móviles; también se recorrieron los cinco hospitales generales del Segundo Nivel.

“Algunas de las cosas que identificamos son sobre el tema de equipamiento, servicios; por ejemplo, hay cuatro quirófanos que tenemos que hacer alguna inversión para ponerlos en funcionamiento, una sala de expulsión, equipo de Rayos X, resonancias magnéticas y demás, creemos que hay mucha oportunidad para tener mejor productividad”, aseguró.

Dijo que uno de los principales problemas que heredó el modelo del Seguro Popular fue la falta de plantillas de personal, “el problema era que un hospital, aunque tenga toda su infraestructura, todo su equipamiento, incluso hasta los insumos, si no tiene personal es un edificio que no salva vidas o que no sana. Sobre todo en la parte de médicos especialistas, donde creemos que hay una brecha importante que se puede cubrir”.

Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió identificar la modalidad de la contratación que tiene el personal de salud para empezar los procesos de basificación a través de IMSS-Bienestar y dar certeza laboral a los trabajadores que llevan años como eventuales o por contrato.

Zoé Robledo dijo que trata de un proceso desafiante y de transformación que se tiene que hacer con mucha transparencia sobre cómo se encuentran los servicios de salud en la entidad, con un claro impulso y una lógica colaborativa entre instituciones federales como el Insabi, IMSS-Bienestar, el Seguro Social y el gobierno del estado.

Consideró que en la parte de equipamiento e infraestructura se puede avanzar de manera muy rápida con la adquisición de equipos del Primer y Segundo Nivel de atención como: fonodetectores, estuches de diagnóstico, básculas, entre otros.

El director general del Seguro Social agradeció a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por el apoyo en este trabajo que permitirá otorgar justicia social para “atender a todos y a todas en los momentos más críticos y más difíciles que son generalmente el momento de la enfermedad”.

En su oportunidad, la gobernadora Mara Lezama, indicó que, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo y Desarrollo de Quintana Roo, con un principio humanista y progresista, se han emprendido importante acciones y gestiones en beneficio de la gente, en las que primero están los pobres.

Con más de 30 años en el servicio social, la gobernadora de Quintana Roo sabe y conoce las necesidades de la gente, por lo que en unidad trabajará de la mano con el Gobierno de México para dar ese paso hacia el beneficio de muchos seres humanos.

Afirmó que el desarrollo económico viene de la mano con la justicia social, en la oportunidad de tener hoy un gobierno diferente y una transformación profunda que nos da la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan.

En gobiernos anteriores se ha padecido un rezago importante en material de salud, lo que amplió brechas de desigualdad. Hoy tenemos la oportunidad de voltear a ver a quienes necesitan ayuda, proporcionándoles atención medica hospitalaria gratuita gracias al impulso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todos y todas tenemos derecho a la salud. El no tener acceso a la salud es un profundo dolor. El IMSS se fortalece para lograr mayores alcances y beneficios para quienes demanden sus servicios. Felicito este compromiso que asumimos con todas y todos y que es una luz de esperanza.

Enfatizó que es hora de trabajar en unidad, en coordinación, todos juntos, porque hoy los mexicanos, las y los quintanarroenses necesitan una profunda unidad para lograr esa transformación que tanto se requiere.

A la reunión asistieron, por el gobierno del estado, los secretarios de Gobierno y de Salud, María Cristina Gómez Torres y Flavio Carlos Rosado, respectivamente; por parte del IMSS, la directora general de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña; el titular de la Oficina de Representación del IMSS en Quintana Roo, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga; entre otras autoridades del sector salud.

Tras la reunión de trabajo, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, recorrieron el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del Hospital General Regional (HGR) No. 17 del IMSS en Cancún. Asimismo, visitaron la “Exposición IMSS: 80 fotografías, 80 historias", en el marco de las celebraciones por el 80 aniversario del Instituto.