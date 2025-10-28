El poderoso huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose lentamente hacia el noreste con vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más intensas, representando una amenaza inminente para Jamaica, el sureste de Cuba y las Bahamas.

De acuerdo con el más reciente reporte meteorológico, Melissa presenta un ojo perfectamente definido de 19 kilómetros de diámetro, rodeado por un anillo simétrico de convección profunda, con temperaturas en la cima de las nubes inferiores a –80 °C, evidencia de la intensidad extrema del sistema.

Los datos de radar provenientes de Jamaica sugieren la formación de una pared exterior secundaria del ojo, fenómeno que indica el posible inicio de un ciclo de reemplazo de pared del ojo, proceso que podría provocar fluctuaciones en la intensidad del huracán antes de su impacto.

A las 5:00 a.m., el centro del huracán se localizaba en las coordenadas 17.2° norte y 78.3° oeste, desplazándose hacia el noreste a 7 km/h, con una presión central mínima estimada en 901 milibares (26.61 pulgadas).

Las autoridades meteorológicas advierten que, aunque podría experimentar leves variaciones en su intensidad, Melissa tocará tierra en Jamaica este mismo día como un ciclón extremadamente peligroso, manteniendo fuerza de huracán mientras cruza el sureste de Cuba y se aproxima a las Bahamas.

⚠️ Vigilancia activa:

El sistema continúa bajo monitoreo permanente por parte de los organismos meteorológicos internacionales y las autoridades de protección civil. Se exhorta a la población de la región del Caribe a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y medios serios, y atender los avisos preventivos y de evacuación que puedan emitirse en las próximas horas.