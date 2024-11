Cancún. - Con la intención de aprovechar el vuelo diario que sale a Oaxaca desde Cancún, que es “la puerta de México al turismo internacional”, el director del Consejo de Promoción Turística de esa entidad se reunión con tour operadores de este destino turístico, informó Carlos David Jacinto Ortiz.

Entrevistado luego de hacer una presentación de su estado ante más de una docena de turisteros, el funcionario estatal oaxaqueño dijo que cuentan con un vuelo diario entre Cancún-Oaxaca, con una ocupación promedio de 80 por ciento, por lo que pretenden elevar la participación de turismo desde Quintana Roo en un 5 o 10 por ciento anual.

Detalló que la ocupación promedio en Oaxaca es 50 por ciento anual, muy buena, con una pernocta de 1.8 noches por visitante, quienes dejan una derrama anual de 22 mil millones de pesos, pues el turismo es una de sus principales actividades productivas. No obstante, aclaró que no buscan masificar sus destinos turísticos, pues cuenta con una gran cantidad de ofertas, tanto de sol y playa, artesanales, culturales, prehispánicas, coloniales, por el contrario, buscan turismo de mayor poder adquisitivo, con estancias promedio más amplias y con un total respeto a sus riquezas naturales. Dijo que el turismo que visita Oaxaca es 80 por ciento nacional, pero a partir de octubre y hasta abril, su principal mercado es el extranjero, por lo que para ellos las temporadas bajas que vive Cancún no son muy impactantes.

El director de promoción turística comentó que su conectividad aérea con Cancún es muy benéfica porque el 50 por ciento de los visitantes que llegan en cada vuelo, corresponde a turismo internacional, el cual aprovecha su llegada al Caribe Mexicano para conocer otros destinos turísticos de México, y Oaxaca es un sitio ideal, además de que la inseguridad prácticamente no existe en sus ciudades turísticas.