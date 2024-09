El sexenio del presidente Andrés Manuel López está a punto de terminarse, pero los escándalos sobre supuestos vínculos entre el tabasqueño y el narcotráfico continúan. El turno ahora fue de Genaro García Luna, secretario de Seguridad con Felipe Calderón, quien acusó al mandatario de nexos criminales.

En una carta enviada al periodista Keegan Hamilton, García Luna —declarado culpable de cinco cargos por la justicia estadounidense, entre ellos narcotráfico con el Cártel de Sinaloa—, dijo que hay pruebas de la gestión entre López Obrador y líderes del narcotráfico.

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”, indicó.

De hecho, Genaro García Luna sugirió que ese supuesto nexo jugó un rol en el proceso que la Fiscalía de Estados Unidos desarrolló en su contra durante un juicio en la Corte de Nueva York.

“En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente”, apuntó.

Entre los narcotraficantes que testificaron contra García Luna están Jesús Zambada ‘El Rey’, hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada (narcotraficante entregado a EU) y Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande’.

AMLO sabe que lo que está agitando al mundo son intereses económicos

La más reciente polémica de los presuntos señalamientos de López Obrador con el narcotráfico fue ‘desatada’ por un reportaje del New York Times publicado en febrero de este año en el que se detallaron posibles relaciones entre miembros importantes de cárteles de narcotráfico y aliados del presidente.

Sin embargo, en su reportaje el medio estadounidense reconoció que las autoridades estadounidenses no procedieron a investigar dichos vínculos debido a que estos estaban basados en declaraciones de informantes, lo que los hacía poco confiables.

El gobierno estadounidense “tiene poco interés en investigar las acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”, añadió.

De acuerdo con el trabajo de Natalie Kitroeff, reportera del NYT cuyo teléfono fue mostrado por López Obrador en una ‘mañanera’, un presunto informante reportó a las autoridades de EU que una persona “muy cercana” al presidente de México se reunión con ‘El Mayo Zambada’ antes de que López Obrador ganara la elección presidencial de 2018.

Otro testimonio fue el de una fuente que dijo a Kitroeff que supuestamente un fundador de Los Zetas compró su salida de la cárcel con un pago de 4 millones de dólares a “uno de los aliados más cercanos a López Obrador”.

Una tercera fuente dijo al NYT que cárteles de México tienen supuestos videos en los que los hijos de López Obrador reciben pagos. El reportaje incluso afirma que el presidente pudo haber recibido un pago cuando se encontró y saludó a la mamá de ‘El Chapo’ en Sinaloa, en 2020.

“Imagínense la campaña de ‘narcopresidente Andrés Manuel López Obrador’; la maleta que me dio un señor allá en La Laguna en un hotel, según la periodista Anabel Hernández; o la información que dio a conocer el premio nobel de periodismo que, por cierto, no me ha contestado mi cuestionario; y las publicaciones del New York Times”, se quejó el mandatario sobre el tema en mayo pasado.