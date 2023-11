“La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder”: Xóchitl Gálvez

Esta misma tarde, Claudia Sheinbaum se reunió este martes con Arturo Zaldívar, quien presentó este día su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me reuní con Arturo Zaldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”, informó la morenista.

Antes de la reunión, la dirigencia nacional de Morena abrió las puertas a sus filas al ministro Arturo Zaldívar.

Mario Delgado comentó que el ministro podría hacer importantes aportaciones al "Plan C" y a la reforma al Poder Judicial que está en marcha.

Arturo Zaldívar presentó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la carta de renuncia enviada al mandatario mexicano, Zaldívar señaló que es de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México, “desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”.

En caso de que la renuncia sea aceptada, será turnada al Senado de la República para su aprobación.

“Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas”, dijo Zaldívar. “Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos”, anotó Zaldívar en su despedida.

Arturo Zaldívar encabezó el Poder Judicial hasta finales de 2022, cuando la ministra Norma Piña fue elegida para tomar su lugar.

Tras asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de enero de 2019, Zaldívar se comprometió a “abrir las ventanas” de la Corte para que entrara aire fresco.

En su momento, Zaldívar rechazó la posibilidad de ampliar su mandato por dos años más, oportunidad que le abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador con una reforma legal calificada “a modo” por opositores.

Renuncia de Zaldívar: entre cuestionamientos por “faltas” a la Constitución

Su par, Gustavo Madero, también del Grupo Plural, coincidió en que la renuncia del ministro Zaldívar no cumple con los requisitos que establece la Carta Magna, por lo que, de entrada, aclaró que no votará a favor de que se le otorgue la renuncia.

En entrevista por separado, el senador panista Damián Zepeda Vidales recordó que Zaldívar no podrá ocupar un cargo de elección popular, por lo menos en dos años, ni mucho menos tener ser postulado como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), o bien, como secretario de Estado o buscar una diputación o senaduría.

“La Constitución dice que sólo es aplicable con una causa grave, pero no hay una regulación al respecto y el antecedente del ministro Medina Mora y otros, en distintos cargos, hablan de que no vas a obligar a alguien a que esté en el cargo, cuando menos de mi parte”, dijo a pregunta expresa. Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México, lamentó las posturas de Zaldívar.

Margarita Zavala y Clemente Castañeda se sumaron a las voces que señalan que lo hecho por Zaldívar va contra la Constitución.

La @SCJN es un dique, un freno al poder absoluto. Por ello, su integración es escalonada para evitar que un solo líder, partido o ideología domine la Corte. Hoy el ministro Zaldívar toma acciones que van en contra de este principio y de la Constitución. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) November 7, 2023

Pero el ministro @ArturoZaldivarL sabe que no debería de proceder porque "mi ciclo en la Corte ha terminado" no es causa grave como dice el artículo 98 de la Constitución… ¡pues si no está cortando a la novia!

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 7, 2023