Este sábado se llevó a cabo una cuarta marcha en Campeche para exigir la renuncia de la Secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, así como para pedir la revocación de mandato de Layda Sansores.

De acuerdo con Tribuna Campeche, cientos de personas acudieron a la manifestación pacífica para apoyar a elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes exigen la suspensión de Muñoz Martínez y la revocación de mandato de la gobernadora.

Además, la ciudadana agradeció la ayuda brindada por todos los campechanos y por la sociedad civil que se ha hecho presente y pidió no permitir la división del movimiento.

Asistentes envían mensaje a Layda Sansores

Otra asistente reiteró que la marcha fue convocada por los policías de Campeche para exigir justicia y el cumplimiento del pliego petitorio, pero principalmente para destituir a Muñoz Martínez y a sus subalternos.

Asimismo, solicitó a los asistentes conducirse con orden y respeto y no caer en provocaciones para no entorpecer todo el trabajo que han desarrollado los agentes de la Policía “para el buen término de su lucha”.

Aclaró también que no representan a ningún partido político y acudieron a la marcha por convicción propia, “cansados de ser manipulados por los malos gobiernos”.

“Layla, no te confundas, no vamos a envejecer como tú marchando durante 24 años y no vamos a hacer 120 marchas más porque tú ya te vas“, expresó una mujer al micrófono, refiriéndose a un comentario que hizo la mandataria en el programa Martes del jaguar para minimizar las protestas.