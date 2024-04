Frank Cuesta vive afincado en Tailandia, pero en España sigue siendo una estrella a pesar de que ya no aparezca en la televisión con programas como ‘Frank de la jungla’ o ‘Wild Frank’. Sí que sigue informando, en cambio, de los animales que habitan con él, incluido el accidente que tuvo con un ciervo.

A pesar de estar acostumbrado a diversas situaciones críticas a causa a incidentes con animales peligrosos, el herpetólogo ha vuelto a asustar a sus millones de fans, pero en esta ocasión ha sido muy diferente, tal y como él mismo ha reconocido en uno de sus últimos vídeos de YouTube, donde se dedica a hablar de su santuario y otros temas de actualidad.

Cuesta ha sufrido un susto con una rana venenosa que ha estado a punto de matarle, como él mismo ha insistido: “Estoy vivo de milagro. He pasado los dos últimos días en el hospital, he estado bastante enfermo”, ha comenzado explicando en el vídeo compartido

El extenista ha confesado que sufrió un envenenamiento masivo: “Me podía haber muerto perfectamente de manera silenciosa, sin darme cuenta y gracias a que por una vez no fui cabezón, fui al hospital de urgencia. Me limpiaron la sangre. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, en el hígado y el bazo”.

“No había sentido esa sensación nunca”

Todo ha surgido en su refugio, cuando “estaba limpiando una zona para habilitarlo para unos animales que estaban llegando”, donde encontró “unas ranas que había puesto ahí hace tiempo”: “Eran unas ranas de esas ‘dardo’, las encontré allí y bueno, son ranas que llevaban allí mucho tiempo, son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían veneno porque va todo con la comida que les des, pero en esa zona había hormigas rojas, arañas... Comencé a manipularlas para traerlas aquí, y resulta que sí tenían veneno”.