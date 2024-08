La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por traición a la patria a Joaquín Guzmán López y otros por haber entregado a Ismael El Mayo Zambada a EU.

Ayer, la FGR señaló que inmediatamente después de la captura de El Mayo y de Joaquín Guzmán López, el 26 de julio, abrió la carpeta de investigación SON/HSO/0001/882/2024, por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte.

En el artículo 123 del Código Penal Federal se establece que la traición a la patria la comete quien, entre otros supuestos, “prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.

El pasado 10 de agosto, el abogado Frank Pérez dio a conocer una carta en la que su cliente, El Mayo Zambada, aseguró que fue secuestrado en México por el hijo de El Chapo Guzmán, quien lo llevó contra su voluntad a EU.

En la misiva agregó que en el mismo lugar donde fue sometido por la gente de Guzmán López fue asesinado Héctor Cuén Ojeda, ex diputado federal, ex alcalde de Culiacán y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda”, indicó El Mayo, según la carta difundida por su abogado.

La carta se dio a conocer un día después de que el embajador de EU, Ken Salazar, aseguró que El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a territorio estadunidense por Joaquín Guzmán López, quien pactó su entrega.

Este domingo, en un comunicado, la FGR subrayó que ya solicitó al gobernador de Sinaloa información sobre el caso.

También pidió a la Fiscalía de Sinaloa que deje en manos federales la pesquisa que abrió por el asesinato de Héctor Cuén, la cual probablemente puede estar relacionada con la captura del líder del cártel de Sinaloa.

Asimismo, reveló que agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial, con autorización del gobierno de Estados Unidos realizaron diligencias policiacas y periciales en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, las cuales ya fueron incorporadas al expediente correspondiente.

“Con motivo de las declaraciones oficiales de la representación diplomática de EU en México, así como documentos que el abogado de Ismael ‘N’, presuntamente dio a conocer a los medios en ambos países, se han llevado a cabo diligencias específicas en la zona conocida como Huertos del Pedregal de Culiacán y en el aeródromo que posiblemente se utilizó en este caso, al igual que en todas las pistas que puedan ser vinculadas específicamente con dichas presunciones. “Además se han diligenciado todas las solicitudes de documentación e información sobre navegación aérea; así como información migratoria entre México y EU al respecto; lo cual se está incorporando de inmediato a la carpeta correspondiente”.

Abundó que se están integrando los elementos que permitan solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan y el área de asuntos internacionales de la FGR prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso.

Dejó claro que la información que pueda ser pública se dará a conocer en forma inmediata; y cuando haya cualquier obstáculo o táctica dilatoria en la investigación, se ahondará en ello; y si el caso lo permite, se comunicará públicamente, en forma específica y sin dilación alguna.

En tanto, la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, consideró que la FGR debe investigar los señalamientos de El Mayo sobre una la reunión que tendría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Entrevistada, la panista afirmó que el gobierno federal respaldó al mandatario sinaloense solo por ser de Morena: “A mí me acaban de multar por decirle narcopartido a Morena, pero la verdad es que es una involucración directa de El Mayo, del gobernador de Sinaloa que debería investigar la Fiscalía General, pregunto: ¿qué hubiera pasado si el gobernador implicado hubiera sido uno de la oposición?, el Presidente hubiera dado orden de aprehensión, pero como es de Morena salió a respaldarlo”.