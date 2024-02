La Fiscalía General del Estado; (FGE), abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del periodista Michael Antonio Diaz Windsor. quien desapareció desde el pasado domingo.

Michael Diaz es director del medio de comunicación Periodismo Q.Roo, que se especializa en temas policiacos.

A través de un post en redes, la FGE informó “ante el reporte de desaparición de una persona de oficio comunicador en el municipio de Benito Juárez, se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.

Este organismo autónomo realiza las diligencias técnicas y jurídicas, así como las investigaciones necesarias, establecidas en el protocolo para personas desaparecidas en coordinación con los integrantes de las corporaciones de seguridad del estado””.

Los primeros reportes indican que “Michael”, desapareció de su casa particular que se ubica en la región 237.

Familiares junto con su esposa ya presentaron la denuncia correspondiente ante la FGE. Amigos del comunicador comentaron que Michael había comentado que vía WhatsApp había recibido amenazas, en días pasados.

Este no es el primer caso de amenazas que reciben comunicadores, en especial los que cubren la fuente policiaca, incluso, algunos afectados comentaron que están adentro del Mecanismo de Protección a Periodistas, el cual calificaron de inservible, al igual que el botón de pánico, pues si se presenta una emergencia es inmediata, no da tiempo para accionar todo un protocolo con integrantes que están con diversas ocupaciones institucionales, “si me veo amenazado el botón puede servir para arrojarlo a los agresores y tal vez les dé un buen golpe”, comenta un reportero policiaco que ya está dentro de ese mecanismo.

Cabe mencionar que en los últimos días han desaparecido al menos otras cuatro personas, en norte y sur del estado, entre ellos un residente de nacionalidad norteamericano, por lo que familiares de una víctima se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para pedir a la gobernadora Mara Lezama, intervenga para que aparezcan con vida sus familiares.

México se ha convertido en los últimos años en uno de los países más violentos para el ejercicio del periodismo. Durante el 2023 fueron asesinados al menos cinco periodistas y otros quince en el 2022, que fue considerado el año más mortífero para la prensa mexicana en al menos tres décadas.