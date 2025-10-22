Cozumel, Q. Roo.— Bajo el lema “Tradición, luz y reencuentro”, autoridades estatales y municipales presentaron el Festival del Día de Muertos 2025, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre en el Museo de la Isla de Cozumel. El anuncio fue encabezado por la gobernadora Mara Lezama y la directora de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), Juanita Alonso Marrufo, quienes destacaron el valor de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad cultural del pueblo quintanarroense.

El evento busca rendir homenaje a la memoria y las costumbres ancestrales mediante una programación que combina música, arte, murales, altares, danza y gastronomía tradicional. Este año, Oaxaca será el estado invitado de honor, lo que permitirá un intercambio cultural que enriquecerá la celebración con su colorido, sabores y expresiones artísticas.

Durante la presentación, la gobernadora Mara Lezama subrayó que el Día de Muertos es una tradición que simboliza el amor, la unión familiar y la continuidad de la vida. “Mientras alguien pronuncie su nombre, nadie se va del todo”, expresó, al destacar que el festival representa un reencuentro con nuestras raíces y con quienes nos antecedieron.

Por su parte, Juanita Alonso resaltó que este evento es una oportunidad para fortalecer la cohesión social y promover el orgullo por las tradiciones que distinguen a Quintana Roo, al tiempo que impulsa el turismo cultural en la isla.

El Festival del Día de Muertos 2025 se consolida como una plataforma para artistas locales y nacionales, quienes participarán con exposiciones, altares, desfiles, presentaciones musicales y muestras gastronómicas. Además, se espera una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por la belleza y espiritualidad que envuelven esta celebración.

El festival no solo será una fiesta cultural, sino también un acto de identidad y memoria colectiva. En Cozumel, la tradición cobrará vida entre luces, flores y música, reafirmando que las raíces mayas y mexicanas siguen latiendo con fuerza en cada altar y en cada historia compartida.