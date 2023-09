La postulación de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial de la oposición es un hecho. El Frente Amplio por México ha anunciado que el próximo domingo entregará a la senadora panista la constancia que la acredita como la coordinadora de la coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La entrega se realizará en el Ángel de la Independencia de Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Simultáneamente, en las plazas de otros Estados, habrá concentraciones ciudadanas de respaldo a la abanderada, en una demostración de músculo político.

La decisión se ha tomado un día después de que las dirigencias partidistas del frente dieran a conocer que Gálvez supera en las encuestas a su única adversaria en la interna, la senadora del PRI Beatriz Paredes, que fue orillada a declinar. El comité técnico que condujo el proceso interno ha anunciado de paso que las elecciones primarias que se realizarían el fin de semana entre las dos contendientes han sido definitivamente canceladas. Las boletas que se iban a utilizar en esas votaciones, que ya estaban impresas, han quedado obsoletas.

En la rueda de prensa no estuvieron presentes los dirigentes de los partidos que integran la coalición: Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD. El anuncio fue dejado en manos de los técnicos del comité organizador. “Después de este gran esfuerzo democrático, que quisimos abrir a todo mundo; después de este acompañamiento permanente de la sociedad civil en estos 63 días; después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xóchitl Gálvez encabezará la conducción del Frente Amplio por México”, ha dicho Arturo Sánchez, exconsejero electoral del INE y hoy partícipe del bloque opositor.

Momentos después de la conferencia, se divulgaron fotos que mostraban la razón de la ausencia de los pesos pesados del Frente: estaban reunidos en privado con Gálvez y Paredes en la sede nacional del PRI. Se trataba del primer encuentro personal entre las dos políticas tras la caída de la veterana priista. Las imágenes muestran abrazos entre ambas y aplausos de parte de los dirigentes, todos hombres, apostados alrededor. La operación cicatriz se puso en marcha. Paredes, que ayer denunció que fue objeto de una guerra sucia por sufrir una afectación física, ha agradecido este jueves “las expresiones cuidadosas” hacia su persona de parte de Gálvez.

La postulación de Gálvez ha dado nuevos bríos a una oposición que durante meses lució desorganizada y derrotada. Así lo ha reconocido este jueves, durante la conferencia del comité técnico del Frente, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia del PRD. “Quiero recordar que hace algunos meses no faltó quien dijera: ‘¿Y dónde está la oposición en México?, no se ve, no existe’. Hace algunos meses, hay que decirlo, veníamos de una derrota muy dolorosa en el Estado de México; hace unos meses la narrativa era: ‘Nadie puede detener a Morena, ganó el Estado de México y es inevitable que Morena gane la presdiencia de la República’. Hoy este esfuerzo de partidos políticos y ciudadanos ha demostrado que esa narrativa es falsa y que Morena va a perder las elecciones el próximo año”, ha dicho Ávila.

Esta mañana, ante legisladores del PRD, Gálvez pidió que la declinación de Paredes no le reste méritos a su campaña y al trabajo que hizo al recorrer el país para llegar a este punto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de este jueves que la designación de Gálvez probaba que el proceso interno del frente opositor fue una “farsa” y una “comedia”, pues, señaló, su candidatura había sido decidida por un grupo de potentados desde antes de que comenzara la contienda.