Ciudad de México. Al cerrar su participación en el primero de los debates presidenciales, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, sostuvo que la población busca que se mantengan la transformación y destacó los indicadores económicos del país.

En tanto, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), concluyó su mensaje al sostener una bandera nacional doblada en la que se observaba el escudo, y expresó que ésta cobijará a todos los mexicanos. Sin embargo, la mostró de cabeza sin darse cuenta de este error.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, agradeció a su partido y a sus simpatizantes “porque, aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos, y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda”.

Tras las exposiciones de los tres temas sobre los que debatieron el candidato y las candidatas presidenciales tuvieron poco más de un minuto para presentar su mensaje final.

"El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo, y hoy México está floreciendo”, señaló Sheinbaum Pardo.

Además, citó diversos indicadores: 3.2 de crecimiento económico; el mayor nivel de empleo formal en la historia; el mayor incremento al salario mínimo; el mayor salario promedio que haya existido y las mayores reservas. “Hoy quiero hacer un llamado a todos y todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México”, agregó.

Por su parte, Xóchitl Gálvez indicó que “México elegirá a la primera mujer presidenta, “pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora que nunca se vence ante nada y ante nadie”.

Enseguida, tomó una bandera doblada que mostraba el escudo nacional, pero la cual mostró volteada. “Esta bandera no se la quitaré a nadie, esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz, voy a defender a México por ti y por tus hijos”, expuso la hidalguense.

Mientras que el emecista apuntó: Tú tienes derecho a apostar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí, este país no va a cambiar con un nuevo presidente, o con un nuevo partido, lo vamos a cambiar todos juntos. Confío en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti y tu familia. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente, quiero ser el presidente del mejor México de la historia”.