Después de varias semanas soportando críticas de todos lados, incluidos los directivos de Red Bull Racing, e incluso de dejar entrever que se le juzga severamente "por ser mexicano", Checo Pérez por fin recolecta los merecidos elogios tras su histórico triunfo en el Gran Premio de Singapur el pasado domingo, con la propia Fórmula 1 reconociendo al mexicano.

Este miércoles, la máxima categoría del automovilismo publicó su Power Ranking que evalúa las actuaciones de cada piloto tras un Gran Premio, con Sergio Pérez liderando el conteo gracias a su brillante fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay, donde se impuso a los dos autos de Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc y al del español Carlos Sainz.

¿Qué es el Power Ranking de la F1 y cómo funciona?

Un panel de cinco expertos lleva métricas del desempeño de cada uno de los 20 pilotos a lo largo del fin de semana, incluyendo prácticas libres, clasificatorias y la carrera estelar. Para estas mediciones se dejan fuera aspectos técnicos o ajenos al poder del piloto sobre el monoplaza.

Las calificaciones de cada uno de los jueces -con un máximo de 10 posible- son divididas para obtener un promedio que determine quién fue el mejor piloto de la Fórmula 1 en determinado fin de semana de actividad.

"La clasificatoria no fue perfecta para Pérez, sin embargo, terminó segundo en la parrilla detrás de Leclerc y le aplicaron una penalización de cinco segundos post-carrera por la violación al reglamento del Safety Car", añaden en el portal oficial de la F1.

"Sergio Pérez prácticamente no tuvo errores defendiendo su liderato contra Charles Leclerc, con el piloto mexicano sobresaliendo en condiciones realmente complicadas para lo que, según su jefe de escudería, Christian Horner, ha sido la mejor victoria de su carrera", es la evaluación de Checo Pérez, quien recibió 9.4 de calificación

Cabe destacar que Max Verstappen, coequipero de Pérez y líder del Mundial de Pìlotos que terminó séptimo en Singapur, no fue incluido en el Top-10 del Power Ranking en esta edición.

