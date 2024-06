Playa del Carmen.— En tres años vamos a transformar Solidaridad para que se convierta en una sola tierra y un solo pueblo, aseguró la presidenta Municipal Electa, Estefanía Mercado, al garantizar que todos los compromisos de campaña serán cumplidos, iniciando por la inversión de 900 millones de pesos en infraestructura pública.

Estefanía Mercado, inició este día su gira de agradecimiento con Solidaridad con integrantes de la organización morenista SUMA Construyendo Sociedades, encabezada por su coordinador estatal, Marco Polo Carballo y su representante local, Jazmín Pineda.

“No me cabe el agradecimiento en el corazón, no me cabe la gratitud en el pecho a cada uno del gran equipo que me acompañó en este proyecto. Fue un triunfo histórico, con más de 78 mil votos fue el proyecto más votado y no es casualidad”, dijo la Presidenta Municipal Electa de Solidaridad.