Playa del Carmen, Solidaridad.- Con una participación histórica del 64 por ciento, Estefanía Mercado se proclamó esta noche como la virtual presidenta municipal de Solidaridad.

La tendencia es irreversible y se espera que se registre una participación mayor al 60% del padrón electoral, lo que la convierte en la presidenta municipal más votada en la historia del municipio.

Con las actas en la mano, Estefanía Mercado se proclamó, junto con Claudia Sheinbaum, triunfadora en las elecciones de este domingo.

Estefanía Mercado aseguró que su gobierno estará enfocado a construir la paz para hacer de Solidaridad un municipio progresista, innovador, donde la inversión realmente se sienta en las calles y en cambiar la calidad de vida de la gente trabajadora que quiere vivir y quiere salir adelante en Playa del Carmen.

“Nosotros traemos un proyecto humanista, un proyecto cercano al pueblo; no tenemos tiempo de distraernos en destruir, no tenemos tiempo en señalar; la realidad es que no hay tiempo que perder, Solidaridad necesita vivir en un ambiente de paz, y de nuestra parte, se va a construir con todas y con todos, con los que votaron y los que no votaron”, afirmó.