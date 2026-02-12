La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, se posicionó como la alcaldesa mejor evaluada del estado, de acuerdo con la encuesta GobernArte: Desempeño de Alcaldes correspondiente a febrero de 2026.

El estudio le otorga una aprobación del 56.7 por ciento, colocándola como la figura municipal con mayor respaldo ciudadano en Quintana Roo. Este resultado confirma una tendencia sostenida en la percepción pública sobre su gestión, particularmente en rubros estratégicos para el desarrollo urbano y social.

A esta medición se suma la evaluación de la firma Rubrum, que ubicó a Mercado como la mejor posicionada en cuatro áreas clave de gobierno. En desempeño general obtuvo 6.05 puntos en una escala del 1 al 10, reflejando una administración con rumbo definido y resultados medibles.

En servicios públicos, Playa del Carmen alcanzó 5.90 puntos, consolidando avances en infraestructura urbana y atención ciudadana. En cercanía con la población, la alcaldesa obtuvo 5.73 puntos, destacando una gestión que privilegia el contacto directo y la atención a demandas sociales.

En materia de seguridad, uno de los temas más sensibles a nivel nacional, Mercado logró 5.67 puntos, posicionando a Playa del Carmen en el lugar 27 a nivel nacional. Este dato cobra relevancia en un contexto donde la seguridad pública es un indicador determinante de gobernabilidad y confianza institucional.

Más allá de los números, el posicionamiento de Estefanía Mercado refleja una estrategia de gobierno enfocada en resultados y coordinación regional. La alcaldesa ha mantenido una relación institucional sólida y de colaboración con los demás presidentes municipales del estado, privilegiando el diálogo y la coordinación metropolitana para fortalecer políticas públicas comunes.

En un escenario estatal que exige eficiencia administrativa, cercanía social y estabilidad política, Mercado se perfila como una figura con proyección, respaldada por indicadores objetivos y por una narrativa de trabajo coordinado en favor de Quintana Roo.

Las encuestas no solo miden popularidad; miden percepción de desempeño. Y en ese terreno, Playa del Carmen aparece hoy como uno de los municipios mejor evaluados del estado bajo el liderazgo de Estefanía Mercado.