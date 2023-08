La senadora con licencia Xóchitl Gálvez será la candidata del Frente Amplio por México para competir por la Presidencia en las elecciones de 2024.

Luego de que la panista aventajara en la segunda encuesta levantada por el Comité Organizador de la coalición opositora, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, anunció que su partido cerrará filas con la panista para que sea su representante.

El periodo de realización de la encuesta fue reducido, pues estaba planeado su levantamiento del 25 de agosto al 3 de septiembre; no obstante, los resultados se adelantaron a solicitud de los tres partidos, dándola por finalizada cuatro días antes de lo anticipado.

Los datos revelan que en encuestas telefónicas Xóchitl Gálvez obtuvo 59.4 por ciento a favor, mientras que Beatriz Paredes sumó 40.6 por ciento. En cuanto al sondeo de vivienda, la panista aventajó con 56.8 por ciento y la priista 43.2 por ciento.

Previo a que se dieran a conocer los resultados, hubo tensión dentro del Revolucionario Institucional, Alito dio un mensaje respecto a las aspiraciones presidenciales de Beatriz Paredes y su participación en la coalición del Frente Amplio por México; reconociendo que el sondeo no los favorecían.

Por su parte, Paredes había pedido esperar a los resultados de la encuesta del Frente.

En entrevista en el marco de la reunión previa de los senadores del PAN, Gálvez comentó que ella estaba a favor de que se hagan públicas las encuestas del comité del Frente. A la vez, reconoció a Paredes, por mantenerse firme y señaló que nadie podía obligarla a declinar.

“La decisión no la puede tomar presionada por nadie. Además, es una mujer que no se deja presionar, eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de la A a la Z yo creo que eso de que la presionen, no le va a funcionar”, subrayó. Incluso, aseguró que si el resultado de las encuestas favorecía a la priista la apoyaría; “si Beatriz es la que sale adelante, yo me sumaría a ella”, señaló.

Noticia en desarrollo.