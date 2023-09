Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta noche del presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando del movimiento de transformación, en el primer encuentro entre ambos después de que resultó ganadora de la encuesta de Morena.

En las puertas de la librería Porrúa, de Justo Sierra y Argentina, en el Centro Histórico, junto con los gobernadores y las otras corcholatas, el presidente le levantó el brazo, lo que generó el grito de “¡presidenta, presidenta!”

Sheinbaum Pardo expresó:

A los cientos de simpatizantes que se congregaron a un costado del Templo Mayor, la coordinadora de los comités de defensa añadió:

La ex jefa de gobierno capitalino hizo un amplio reconocimiento de la lucha histórica de López Obrador y un abundante recuento del vínculo político de ambos.

Recordó entonces que caminaron juntos cuando él fue jefe de gobierno, en el desafuero de 2005, “cuando hicieron el fraude de 2006, con el gobierno legítimo, cuando luchamos por la defensa del petróleo con las Adelitas, cuando se formó Morena como asociación civil, cuando se formó como partido político, cuando la reforma energética en 2013, en el triunfo de 2018, como jefe de gobierno y usted como presidente”.

Además, dijo que todos en el movimiento están orgullosos de caminar “junto al liderazgo incansable” del mandatario y agregó: “¡Lo digo fuerte para que se oiga lejos, es un honor estar con Obrador!”

Abundó que “usted, querido presidente, por muchos años ha representado y representa el anhelo de justicia del pueblo de México. Con su energía y empuje ha cambiado para bien la historia de nuestro país.

“Usted, querido presidente, es un referente ético y moral, que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodere y reconoce su fuerza y su historia no hay nada que lo detenga”.