El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se distanció del partido al afirmar que no quiere participar en un proyecto que la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, construye de manera unilateral.

Nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional; no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, indicó en declaraciones a los medios.

Añadió que MC ni tiene un rumbo claro ni propósitos compartidos, por lo que comete errores muy graves. “Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble”, aseguró.

Alfaro dijo respetar a Delgado. “Respecto mucho a Dante; él tiene derecho, como dirigente nacional, de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento, yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano”, agregó.

Por la noche, vía redes sociales, Delgado le respondió a Alfaro. El líder de MC indicó que el único desacuerdo que tuvo con el gobernador de Jalisco fue sobre la Universidad de Guadalajara. “No fui partidario de descalificar a la Feria internacional del libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ése es el único punto de divergencia que ha existido”, indicó.

ALFARO ROMPE CON MC; LE DESEA SUERTE

