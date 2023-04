Cancún.- El autódromo que espera albergar un GP de Fórmula Uno en Cancún, está planeado para construirse en el Municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. Los terrenos son propiedad de uno de los empresarios que están interesados en el proyecto y, en caso de concretarse, se espera que la carrera se pueda realizar entre mayo y junio del 2025.

El también diputado federal reconoció que ya existen precontratos firmados con algunas empresas y se espera que para diciembre se instalen oficinas, en las que se llevará a cabo la planeación del GP de Cancún, entre el 2025 y 2030.

Sobre las fechas, se busca que México tenga dos GP de Fórmula Uno para el 2025, uno se celebraría en verano, el de Cancún, y el otro a finales de año, en CDMX.

En cuanto a los recursos, Antonio Pérez Garibay, diputado de Morena, asegura que no se invertirán recursos públicos, debido a que todo el capital correrá por cuenta de empresarios mexicanos y extranjeros.

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador se lo platiqué en Ciudad Juárez y me dijo que no hay dinero, le platiqué la forma y le dije que no necesitamos dinero del gobierno, ni tierras, no necesitamos dinero del gobierno estatal, municipal o federal, porque tenemos todo”.