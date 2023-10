La coordinadora nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que los primeros pasos del segundo piso de la 4T deben tener como prioridad garantizar que México sea una Nación democrática, lo que se logrará con el Plan C.

"Aquí en Quintana Roo se respira la Transformación, además tenemos una tarea: Ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes del Senado de la República, porque hay un Plan C y ese Plan C también quiere decir que llegue la democracia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los jueces sean electos por el pueblo, que los ministros de la Suprema Corte, sean electos por el pueblo de México", destacó.

Sheinbaum Pardo puntualizó que Quintana Roo es la muestra de que con la Transformación el bienestar puede llegar a todos los hogares mexicanos, un logro que la oposición jamás pudo alcanzar, lo que calificó como una de las razones por las que hoy son pocos los que están entre sus filas.

"Ya nadie quiere estar ahí, porque representan el pasado, la corrupción, los privilegios, carreteras chuecas, además saben que aquí lo que hay en la Cuarta Transformación es amor, alegría, entusiasmo, igualdad", comentó.

Durante la firma del Acuerdo de Unidad, Claudia Sheinbaum, también hizo hincapié en que con la Cuarta Transformación no solo se busca generar bienestar a través de programas sociales o la construcción de grandes obras como el Tren Maya, sino que también significa seguir abriendo espacios para que la igualdad sea una realidad de todos los días.

"Le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no solamente le dimos continuidad a la Transformación, sino que también es tiempo de mujeres, que nos va a tocar a las mujeres de México, a nuestro país que durante tantos años se dijo que era machista, que no quería a las mujeres, ahora estamos haciendo historia", destacó.

Por lo anterior, ante los y las quintanarroenses celebró que sean cada vez más las personas que se unan a la lucha de la 4T.

"Miren la maravilla de lo que paso hoy aquí, presidentes municipales se suman a la Transformación; empresarios se suman a la Transformación; artesanos se suman a la Transformación; trabajadores se suman a la Transformación, porque no hay otro camino, el único camino de nuestro país es que continúe la Transformación de la vida pública de México", concluyó.

En su intervención, Mario Delgado, dirigente de Morena, reiteró el llamado de la coordinadora nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo para que cada vez más personas sean parte del gran movimiento de transformación que ha logrado cambiar el rumbo de México.

"La doctora Sheinbaum les ha propuesto a todos los mexicanos de buena voluntad que quieren que siga nuestro país por ese rumbo, que se siga combatiendo la corrupción y que siga trabajando por los más pobres para que se sumen al movimiento, hombres y mujeres libres’", destacó.

El Acuerdo por la Unidad, fue firmado por, Eduardo Domínguez Ibarra, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos; José Alfredo Contreras Méndez, presidente Municipal de Bacalar (PRI); Manuel Alejandro Vela Garrido, ex futbolista cancunense y director Deportivo de Cancún F.C.; Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta Municipal de Isla Mujeres (PAN); la L.N. Wilma del Carmen Contreras Canto, presidenta de Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal; María Elena Ortegón Ojeda, fundadora del comedor comunitario Huellas de Pan; Gerardo Barragán Rábago, muralista; Iris Mora Carmona, ex seleccionada nacional de fútbol y ex diputada (PRI); Erick Agustín Mafasanti, presidente de Vida Independiente en Quintana Roo.

También Daniel Arreola Argüello, ex futbolista del Pachuca, Atlas y Puebla; Ruty Carlos Buenfil Magaña, presidente del Colegio de Biólogos; Omar Echeverría Espinoza, medalla de oro en juegos paralímpicos Tokio 2020 en tiro con arco; Cristal Ramírez Rosas, presidenta estatal de la sociedad de padres de familia en Quintana Roo; Rodolfo Omar López Romero (Rudy López), campeón mundial de boxeo en la categoría peso pluma; Janine Sofia Regalado Ramírez, presidenta del Colegio de Notarios en Chetumal; Luis Rigoberto Rosas, investigador, entre otros.