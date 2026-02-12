La transformación de una de las arterias más transitadas de Cancún avanza a paso firme. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, anunció la ampliación del proyecto de reconstrucción de pavimento en la avenida Kabah, que ahora abarcará desde la avenida Tules hasta Arco Norte, sumando 1.6 kilómetros adicionales a la obra vigente y alcanzando un total de 8.3 kilómetros de intervención.

Durante un recorrido de supervisión, la alcaldesa destacó que la repavimentación inició desde la avenida Nichupté y se extenderá prácticamente a lo largo de toda la Kabah, consolidándose como una de las obras viales más importantes en ejecución actualmente en la ciudad.

En el tramo comprendido hasta la avenida Tules, los trabajos presentan prácticamente el cien por ciento de pavimentación concluida, como parte de una rehabilitación integral que busca elevar la calidad de la infraestructura urbana y responder a una demanda histórica de los cancunenses.

La intervención no se limita al asfalto. El proyecto contempla la rehabilitación de guarniciones y banquetas para delimitar correctamente el arroyo vehicular y fortalecer la seguridad peatonal, generando una transformación vial integral en la zona.

En el tramo uno, de la avenida Nichupté a avenida Niños Héroes, con una longitud de 4.8 kilómetros, se aplica la técnica de reciclado de pavimento asfáltico mediante aire caliente, además de la colocación de nueva carpeta, alcanzando un avance del 89 por ciento.

En el tramo dos, de la avenida Niños Héroes a la avenida Tules, con 1.9 kilómetros de extensión, también se realiza reconstrucción con nueva carpeta asfáltica, registrando un avance del 78 por ciento.

Con esta ampliación, la administración municipal refuerza su apuesta por mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y ofrecer vialidades más seguras y duraderas para miles de habitantes que diariamente transitan por esta importante avenida de Cancún.