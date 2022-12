Bastó no menos de cuatro horas, mientras el empresario que puso su “FÉ” y toda su confianza en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuyo titular es el Capitán Juan Pablo Mathey mismo que está segun en contra de este tipo de acciones del crimen organizado, cuando terminaba de hacer el reporte y los elementos tomaron conocimiento de la llamada haciendo el famoso “IPH” y después viene la agresión al comercio dedicado a la venta de acero.

El empresario, cuya identidad la mantendremos reservada por cuestiones de “seguridad” dijo “Estoy molesto, me llamaron para extorsionarme, llamo al 911 doy parte como ciudadano con cultura, vienen, me hacen el “IPH” y a las horas me vienen a disparar y quemar una motocicleta en la puerta del negocio, que confianza hay ¡carajo!”, expresó enojado.