Andrés Manuel López Obrador ha fallado en el impulso a la cultura, tema que se comprometió fomentar antes de asumir la presidencia de México, señaló esta tarde la escritora Elena Poniatowska Amor.

En su visita a la Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY) 2022, donde ofreció una rueda de prensa, la autora de La Noche de Tlatelolco reconoció que, inicialmente siguió al tabasqueño, junto con otros creadores, cuando hacía recorridos proselitistas, aunque ahora que es primer mandatario de México desde el 2018, ha perdido el interés en la cuestión cultural.

Más que desencantada, se dijo sorprendida por el desdeño del presidente en el tema, y propuso que los creadores fueran acercados a los planteles educativos, para llevar a los niños la cultura.

En una charla con medios en la que respondió a cualquier tema que le plantearon, dijo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es la obvia candidata de López Obrador para la Presidencia en el 2024, y señaló que el país ya está listo para ser conducido por una mujer.

Poniatowska Amor tomó de buen humor la idea de su muerte que, supone está próxima, aunque todavía no ha hecho los arreglos para despedirse de esta vida.

“No pienso mucho en cómo me recordarán. No quiero que me recuerden como una hija de la guayaba, o algo así. Ni siquiera sé dónde me enterrarán, ni siquiera tengo un espacio en un cementerio. No tengo nada para proteger mi muerte, no lo he preparado, no tengo la sábana lista”.

“Pero sí sé que finalmente a partir de ahora lo único que me falta es morir. Es obvio, es lógico. Voy a ir de 91 a 92 y luego, quizás, al cementerio. Pero voy acompañada de mi familia, de mis hijos y de mis amigos. Muchos amigos no debieron morir y que eran más jóvenes”, dijo.