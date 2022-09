El pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de más de 10 horas de debate, Morena y sus aliados del Partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social avalaron con 71 votos a favor las reformas en materia de seguridad y Guardia Nacional para que tenga mando militar, pues en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional establece que realizará sus operaciones mediante una estructura de mando encabezada por el general secretario de la Defensa.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, fue el único que votó en abstención, tras anunciar que lo emitiría “a conciencia”, tras decirle a sus alumnos de la UNAM que para que la Guardia Nacional fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional se requería de una reforma constitucional, pues en la jerarquía de leyes prevalece la Constitución por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico.

El llamado bloque de contención integrado PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y Grupo Plural sumó 51 votos en contra por considerar que las reformas son la renuncia del estado mexicano a tener una policía nacional civil, profundizan la militarización del país y son inconstitucionales, pues el artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil.

Al presentar el dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que la Guardia Nacional enfrenta dificultades para el ejercicio del mando táctico y operativo, “a partir de la ausencia de la unidad administrativa y disciplinaria, así como de sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo”.

Traición a la memoria de Juárez: Martínez Cázares

Sin embargo, el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural dijo que la minuta a discusión es una traición a la memoria de Benito Juárez, quien quería una Guardia Nacional y un Ejército sin vicios, como también lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, según su libro “2018. La Salida”.

“Ni siquiera Maximiliano, ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares, dice que respetará y auxiliará a la autoridad civil el Estatuto Imperial de Maximiliano en el artículo 48. Es lo que quería Benito Juárez, un poder del ciudadano, no un poder del emperador y por eso ordenó su muerte”, agregó.

“Aquí dice: Crear una Guardia Nacional con apoyo de 220 mil soldados y 30 mil marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo mandos oficiales del Ejército y la Marina. El señor Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán dice que no está autorizado a cortar hojas de la Constitución. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador”, dijo y cortó hojas del libro, en medio de aplausos de la oposición.

Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI recordó que en 2019 por unanimidad el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional y las leyes secundarias que dieron origen a la Guardia Nacional bajo la premisa de que se trataría de una institución civil, pero que en los hechos eso no ocurrió.

“La militarización no es la respuesta, lo digo claramente, aprobar este dictamen es un error y sé que la mayoría de ustedes lo saben, lo que el dictamen muestra es una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional que sea fuerte y confiable”, agregó.

En tanto, Damián Zepeda Vidales del PAN criticó que se quiera replicar la misma estrategia fallida desde hace 16 años, con el gobierno de Felipe Calderón.

“¿Qué es esta estrategia? Militarizar, militarizar y militarizar más el país”, dijo el panista.

“No me cabe en la cabeza, se los digo de verdad, no me cabe en la cabeza cómo viendo toda la evidencia de los últimos 16 años, que ha sido un fracaso la militarización del país, hoy se tengan casi el doble de militares encargados de la seguridad pública, con, por supuesto, muchos más homicidios”, prosiguió.