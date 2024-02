El presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador generó un gran revuelo en los medios de comunicación y la política nacional, sin embargo, en palabras de uno de los máximos exlíderes de la organización criminal, Jesús Reynaldo “El Rey Zambada”, dicho “pacto” político-criminal jamás ocurrió.

El “financiamiento” para la campaña de AMLO en 2006 habría sido orquestado por “La Barbie”, Édgar Valdez Villarreal, uno de los principales lugartenientes del Cártel de Sinaloa y el supuesto elegido para entregar entre 2 y 4 millones de dólares al equipo del ahora presidente de México encabezado por Mauricio Soto Caballero y Nicolás Mollinedo.

Haciendo un recuento por la historia criminal de “La Barbie” debemos detenernos en su pasado como operador de la Organización Beltrán Leyva -los dejó cuando estalló la guerra contra Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada- que trabajaban de la mano con el Cártel de Sinaloa, por eso sería difícil que un personaje como “El Rey Zambada” no estuviera enterado del supuesto financiamiento a la campaña de AMLO.

“Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, 7 millones para una campaña de AMLO contra Fox”, lanzó el abogado César de Castro, defensor de Genaro García Luna, a “El Rey Zambada” durante su juicio en la corte de Nueva York.

El abogado de García Luna insistió en que si el hermano de El Mayo Zambada no recordaba haber financiado la campaña de AMLO contra el entonces presidente Vicente Fox que intentaba frenar su llegada a la Presidencia y le cuestionó si no recordaba haber declarado eso y que estaba registrado en una de las notas tomadas por los interrogatorios del Departamento de justicia: “No podría haber dicho eso porque no es cierto”.

Esa fue la última pregunta que De Castro le hizo a “El Rey Zambada” con relación al supuesto pago de 7 millones para la campaña presidencial de 2006 del entonces abanderado del PRD; además de no confirmar ese supuesto, el hermano de El Mayo declaró haber entregado 5 millones de dólares en 2006 pero a Genaro García Luna, en ese entonces al mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El papel de “El Rey Zambada” en el Cártel de Sinaloa no sólo se limitaba a ser el hermano de uno de los líderes de sus dos facciones, también era el contador de la organización criminal y el encargada de sus operaciones en la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Conviene recordar que la época de mayor actividad de “El Rey Zambada” ocurrió entre el año 2002 y 2008, lo cual coincide con la administración de AMLO como jefe de Gobierno de la Ciudad de México; también se empareja con los tiempos en que Gabriel Regino ocupó un cargo (2002-2006) en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según la periodista Anabel Hernández, a petición directa del ahora Presidente de México.

“Si recuerdo que a él (Regino) le pagué un dinero, pero no para López Obrador”: “Rey Zambada. “El Rey Zambada” no especificó la fecha en que entregó el dinero a Regino, pero se presume que fue en la época en que estuvo trabajando en la SSP.

Respecto a la nueva información difundida por InSigth Crime, ProPublica y Anabel Hernández, se refieren a una investigación de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) que realizaron a través de las declaraciones de varios testigos, entre ellos Roberto López Nájera, supuesto ex abogado de “La Barbie”.